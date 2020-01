Tsunami Democràtic avisa que segueix «actiu» i es prepara per «una nova fase de protestes»

Tsunami Democràtic ha avisat que segueix "actiu, reflexiu i propositiu" i ha anunciat que es prepara per "una nova fase de protestes". "Comença la segona onada", han avançat en un conjunt de missatges a Twitter, on han explicat que, com acostumen a fer, les accions estaran dissenyades per assolir "uns objectius polítics, operatius i comunicatius concrets en el marc dels drets, la llibertat i l'autodeterminació". Al missatge, amb el que trenquen el silenci de més de tres setmanes, el moviment celebra que el govern espanyol hagi reconegut l'existència d'un conflicte però lamenta que "malgrat les promeses d'espais de diàleg" no s'hagin aturat "les resolucions judicials, la violència estructural ni la persecució ideològica i política". En aquest sentit, avisen que continuaran proposant accions de protesta no-violenta i de desobediència civil massiva "mentre les reclamacions majoritàries de la societat catalana no siguin ateses".

En referència al seu silenci des de l'acció al Camp Nou i la pancarta al concert de Sant Esteve, Tsunami ha argumentat que treballen a mitjà i llarg termini "amb independència dels calendaris i l'agenda dels partits polítics, governs i judicatura". "El formen centenars de milers de veus, però no és ni vol ser un opinador o un analista d'actualitat", argumenten.

El moviment assegura que han fet "una reflexió pausada" de la situació política per revisar "encerts i errors" i convertir-los en "aprenentatges" per tal que les accions siguin més "eficaces". A més, remarquen que han contribuït a "un canvi substancial de l'estat d'ànim" i s'han explorat "noves formes de protesta". "La campanya s'ha establert com un dels espais més unitaris i transversals del sobiranisme", celebren.

Tsunami també destaca que s'ha aconseguit "imposar una agenda i marc polític propis", que creuen que es veu reflectit en el lema 'Spain, sit and talk'. "La pressió mediàtica, política i social de les accions de Tsunami ha contribuït a evidenciar el conflicte entre Catalunya i Espanya", insisteixen, i afegeixen que s'han pogut establir "sinergies" amb moviments similars arreu del món.

En aquest sentit, el moviment avança que continuarà proposant accions perquè part de la població catalana "viu una situació de segregació política". "El projecte polític de més de dos milions de persones ha estat prohibit i perseguit", alerten.