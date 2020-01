Alerten que els mossos desplaçats a l'explosió de Tarragona no tenen formació relacionada amb el risc químic

USPAC alerta que els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats a l'explosió de Tarragona de dimarts no tenen "l'equipament" ni la "formació necessària" per estar "exposats a un risc químic". "Cap mosso sabia què fer, ni com s'utilitzaven les màscares ni quines precaucions i post accions s'han de fer en aquests casos", critiquen en un comunicat. Per això el sindicat ha anunciat que denunciarà a Inspecció de treball "totes aquestes mancances, ja que no ens cansarem de repetir que la voluntària manca de pressupost no pot posar en risc a cap mosso". En un comunicat apunten que van sol·licitar material i formació en relació al Plaseqcat el 26 de setembre del 2019 i "la resposta va ser que estava previst", denuncien.

El sindicat exposa que alguns dels vehicles que es van desplaçar a la zona afectada portava màscares i filtres "massa bàsics pels riscos de la zona" mentre que d'altres patrulles, com les de Falset, "no portaven cap mena de material al vehicle".