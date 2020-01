ERC xoca amb JxCat per sumar amb el PPC i Cs pel pressupost de la cambra catalana

Els dos socis de Govern van protagonitzar ahir un nou xoc, després que, en la reunió de la mesa ampliada del Parlament, JxCat, Ciutadans i el PPC unissin forces per tramitar uns pressupostos de la cambra catalana amb els quals ERC no està d'acord.

A la reunió de la mesa ampliada, els representants de JxCat, Ciutadans i el PPC van votar a favor de la proposta pressupostària -elaborada pel vicepresident de la cambra catalana, Josep Costa-, mentre que ERC -inclòs el president del Parlament, Roger Torrent-, el PSC i la CUP es van abstenir i Catalunya en Comú Podem hi va votar en contra.

El malestar d'ERC, i més concretament de Torrent, era palpable només acabar la reunió, en interpretar que Costa (JxCat), amb qui els republicans ja han protagonitzat altres desacords al llarg de la legislatura, havia vetat algunes partides proposades pel president de la cambra catalana. En concret, Torrent volia incloure en els pressupostos -que encara han de ser validats pel ple del Parlament- una partida relacionada amb els actes commemoratius del 40 aniversari de la restauració del Parlament i una altra per acollir una cimera europea de parlaments adherits a la Francofonia.

Fonts d'ERC van considerar «surrealista» que una força independentista com JxCat rebutgi incloure aquestes partides i es resolzi per fer-ho en Cs i el PPC, que no van tenir problemes per avalar una proposta pressupostària que permet al president del grup de la formació taronja, Carlos Carrizosa, com a cap de l'oposició i líder del principal grup, disposar dels dos assessors als quals al seu dia va renunciar la seva antecessora en el càrrec, Inés Arrimadas.

En canvi, fonts de JxCat argumenten que «no té sentit» «incloure una partida de 600.000 euros per als festejos» del 40 aniversari, en un moment en què el Parlament es troba «emmordassat pels tribunals espanyol» i l'expresidenta de la cambra catalana Carme Forcadell segueix a la presó.

Els comuns, per la seva banda, van votar en contra de la proposta pressupostària, ja que preveu una pujada de l'1,75% del sou dels diputats, cosa que, en l'actualitat, «no és prioritària», van indicar fonts de Catalunya en Comú Podem.