El general català Miguel Ángel Villarroya, nou cap de l'Estat Major de la Defensa

El Govern va nomenar nou cap d'Estat Major de la Defensa (Jemad) el general català de l'Exèrcit de l'Aire Miguel Ángel Villarroya, amb el qual comença la renovació de la cúpula militar que la ministra Margarita Robles havia postergat. Villarroya era fins ara director del gabinet tècnic de Robles, com abans ho va ser de l'anterior ministra, María Dolores de Cospedal. Al capdavant de la Jemad substitueix el general de l'Exèrcit de Terra Fernando Alejandre, en el càrrec des de març del 2017. Paral·lelament, des de la Moncloa van informar d'importants canvis com el reforç de les funcions d'Iván Redondo com a director de gabinet de la Presidència. Carme Artigas va ser nomenada secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, i Roberto Sánchez secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.