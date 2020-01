JxCat torna a presentar la moció sobre autodeterminació al Parlament

JxCat ha tornat a impulsar una moció perquè el Parlament es posicioni a favor del dret a l'autodeterminació.

La portaveu adjunta de la formació, Gemma Geis, va explicar ahir que és un text similar a la moció que ja van registrar el 4 de desembre però que, una setmana després, van acabar retirant per poder «facilitar» les negociacions amb el PSOE.

«El Parlament manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessaris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, seguint l'Acord Nacional per l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia que el Govern ha d'impulsar en el termini més breu possible», recull la moció.

El text incorpora alguns punts respecte de l'original, com el que qualifica «d'intent de cop d'estat» l'acord de la JEC per inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, «contravenint la voluntat política dels catalans», així com la resolució del Suprem i de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en el mateix sentit.