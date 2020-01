Margallo, després de la seva migdiada a l'Eurocambra: «És perquè tinc la consciència molt tranquil·la»

L'eurodiputat del PP José Manuel García Margallo va protagonitzar aquest dimarts una de les imatges del dia al Parlament Europeu en quedar-se adormit durant la intervenció del seu company del Partit Popular Europeu, el polonès Jerzy Buzek.



La retransmissió del ple va mostrar amb nitidesa com Margallo tenia el cap recolzat a la mà esquerra, els auriculars posats i els ulls tancats. El mateix polític ha fet servir Twitter, on la imatge s'ha fet viral, per treure ferro a la situació. "No sóc conscient d'haver fet una becaina al Parlament Europeu, però si l'hagués fet això vol dir que tinc la consciència molt tranquil·la", ha comentat en una piulada.





No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted" pic.twitter.com/JRJcsrHLtM — JM García-Margallo (@MargalloJm) 15 de enero de 2020

Margallo també ha tibat d'una cita deper defensar el seu comportament. "Ho va dir Unamuno: 'Dormo molt, però quan estic despert, estic més despert que vostè'".