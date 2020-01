Perllongar la tercera pista, una de les opcions per ampliar l'aeroport del Prat

La prolongació de la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat és una de les opcions per ampliar la infraestructura que s'ha posat sobre la taula en les reunions que manté Aena amb diferents administracions per estudiar aquest assumpte.

Segons publica aquest dimecres La Vanguardia, l'alternativa d'ampliar 500 metres la plataforma de la tercera pista és una de les opcions que compta amb més defensors.

Fonts d'Aena han confirmat a Efe que aquesta possibilitat és una "opció més" de totes les que s'estan valorant i s'estudia la sostenibilitat de totes elles.

Aena va iniciar fa mesos una ronda de contactes amb la Generalitat, diversos ajuntaments com el de Barcelona, el Prat, Castelldefels o Gavà i entitats econòmiques per definir l'ampliació de l'aeroport.

El gestor aeroportuari pretén valorar els costos i beneficis de cada iniciativa o alternativa que es plantegi per afrontar la seva ampliació, que preveu, entre d'altres coses, la posada en marxa de la terminal satèl·lit per al 2026.

El president d'Aena, Maurici Lucena, ja va descartar la construcció d'una quarta pista sobre el mar, però encara estan sobre la taula altres possibilitats, com la complementarietat amb l'aeroport de Girona, canviar la configuració de les pistes o no fer-ne res, com defensa algun ajuntament de la zona.