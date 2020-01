Puigdemont i Montserrat s'encaren a Estrasburg

Picabaralla entre els eurodiputats Carles Puigdemont (Junts) i Dolors Montserrat (PP) durant el debat sobre la Conferència pel Futur d'Europa al Parlament Europeu. La popular ha acusat Puigdemont de ser un "pròfug de la justícia, que va atemptar contra l'estat de dret i va robar diner públic", i Puigdemont li ha exigit que com a eurodiputada respecti la directiva sobre la presumpció d'innocència.

"A quines condemnes es refereix, a quin judici, quins delictes he comès perquè faci aquesta afirmació?", ha dit l'independentista, en la primera intervenció en què ha permès un torn de rèplica de l'oposició a través de les anomenades 'targetes blaves', que permeten a un eurodiputat comentar les paraules d'un altre.

"Europa és un projecte polític basat en l'estat de dret i l'imperi de la llei, una comunitat de valors de la que forma part Espanya. Europa és un antídot al seu nacionalisme destructiu", ha dit Montserrat a Puigdemont.

"Immunitat no és impunitat, ningú aquí està per sobre de la llei, quan perdrà la por de fer front a la justícia?", li ha preguntat la popular.

"Els estats han de complir les lleis, sí, i Espanya és el primer en rebre sancions per no complir-les", ha respost Puigdemont.



Discurs inicial



L'intercanvi entre Puigdemont i Montserrat ha arribat després d'un discurs de l'independentista en què ha defensat sobre "quin rol" vol donar la Unió Europea als ciutadans. "Si no ho resolem, en uns anys, amb altres eurodiputats, caldrà el mateix debat, i serà una derrota", ha dit Puigdemont.

En aquest sentit, ha preguntat si des de Brussel·les es vol que els ciutadans estiguin "desinteressats, passius i distants" o si, al contrari, s'aposta perquè "la seva veu compti i participin de debò en la democràcia europea".

Puigdemont ha demanat "habilitar mecanismes per participar en els debats i en el procés de presa de decisions" perquè "la insatisfacció només beneficia el populisme".

"L'alternativa no pot ser la temptació de l'euroescepticisme. El futur d'Europa no és per a conformistes o escèptics, sinó per als exigents", ha remarcat.