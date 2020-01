Sánchez vol la «millor» relació amb el Govern català i espera reunir-se «aviat» amb Torra

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va mostrar contundent en la roda de premsa posterior al primer Consell de Ministres del nou Executiu, en la qual va deixar ben clares dues coses: que vol «la millor» relació amb la Generalitat i que Quim Torra és un interlocutor vàlid per resoldre el conflicte català perquè «avui en dia» és el president de Catalunya. En aquesta línia, doncs, Sánchez espera reunir-se «com més aviat millor» amb Torra, una trobada que pot servir, segons el president del Govern, per obrir un procés de diàleg territorial i tornar el conflicte català a la política. L'objectiu de l'Executiu és «ressituar la crisi catalana en l'àmbit d'on mai hauria d'haver sortit, el polític», i no en la via judicial o penal.

Pel que fa a la taula de negociació entre governs pactada pel PSOE i ERC, Sánchez va assegurar que cal deixar que els temps de la formació de l'Executiu permetin alleujar la càrrega de treball, però també espera posar-la en marxa aviat, tot assenyalant que «si racionalitzem la via política, la judicial no tindrà recorregut». Va recordar, a més, que ha estat Torra qui li ha demanat tenir una reunió «personal i bilateral» abans de posar en marxa aquesta taula negociadora. En aquest sentit, el president català es reunirà avui amb els partits i organitzacions independentistes per preparar la trobada.



Les pensions, més altes

El Consell de Ministres, el primer després de la configuració del nou Govern, va aprovar ahir un reial decret llei pel qual les pensions, tant contributives com no contributives i de classes passives, pujaran enguany el 0,9%, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.

El cost d'aquesta revaloració puja a 1.406 milions d'euros, dels quals 1.229 corresponen a la pujada de les pensions contributives, 144 milions a la de classes passives, 23 milions d'euros a les pensions no contributives i 10 milions d'euros a les prestacions familiars per fill a càrrec, que també es revaloren un 0,9% el 2020.

La pujada beneficiarà més de 9,8 milions de pensions contributives, més de 655.000 de classes passives, 451.156 pensions no contributives i 195.000 pensions per fills a càrrec amb discapacitat més gran o igual al 65%, va explicar en una nota de premsa el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquesta pujada del 0,9% coincideix amb l'estimació mitjana de l'IPC per a aquest any, segons va detallar el president del Govern, Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.

El cap de l'Executiu va destacar que amb aquesta mesura es compleix el compromís que els pensionistes no perdin poder adquisitiu. Sánchez va subratllar que si l'IPC supera aquest any el 0,9% previst, el Govern compensarà als pensionistes la diferència en un únic pagament que es farà abans de l'abril del 2021.