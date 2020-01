La Generalitat aprova el permís de 48 hores per a Sànchez i Cuixart

El Servei de Classificació de la Generalitat ha resolt favorablement la proposta de permís de 28 hores formulada per la junta de tractament de la presó de Lledoners per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons ha informat la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, no es faran públics els dies en què es produeixin les sortides dels dos presos per protegir la intimitat dels presos.

Aquest serà el primer permís de què gaudiran Sànchez i Cuixart, que estan a la presó des del 16 d'octubre del 2017, un cop van ser classificats en segon grau, ja que des d'aquest dimarts han complert una quarta part de la condemna.

La proposta de permisos correspon a les juntes de tractament, que valoren cada supòsit en funció de la seva evolució. Són els interns els que els demanen directament. Si el permís és d'un a dos dies és la Generalitat qui resol, com ha estat en aquest cas. Si són de 3 a 7 dies se n'ocupa el jutjat de vigilància penitenciària.

A més d'haver complert una quarta part de la pena, els interns han de demostrar bona conducta i tenir previsió de retorn al centre penitenciari. En el cas de Sànchez i Cuixart, un cop van ser classificats en segon grau, poden proposar fins a 36 dies de permís, amb un màxim de set dies consecutius.