Els socialistes demanen deixar treballar la justícia

La presidenta del grup socialdemòcrata a l'Eurocambra, Iratxe García, va advocar ahir perquè el diàleg a Catalunya es pugui conjugar amb «deixar que la justícia treballi», cosa que, va dir, serà la base de la posició del grup cap al suplicatori de Puigdemont i Comín. En una roda de premsa a Estrasburg, va subratllar que «una cosa és treballar des del diàleg i una altra cosa permetre que la justícia treballi», i va afirmar que no es tracta d'escenaris incompatibles. «La solució al conflicte a Catalunya ha d'arribar amb treball de diàleg polític, però això no és incompatible amb respectar la justícia i permetre que treballi. Evidentment, la justícia té oberts procediments i cal respectar aquesta feina», va dir, preguntada per la posició del seu grup davant la petició de la retirada d'immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín.