El TC avala la presó preventiva de Jordi Sànchez i de Carme Forcadell

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de mantenir Jordi Sànchez en presó provisional. La majoria de membres del TC ha desestimat el recurs d'empara presentat per Sànchez contra la interlocutòria del 6 de febrer de 2018, que rebutja alliberar-lo, i també contra la decisió de la Sala Penal del 20 de març de 2018, que desestima el recurs d'apel·lació contra la primera resolució. A banda, el ple del TC també ha avalat en una altra sentència la decisió del Suprem de denegar els permisos que va demanar Sànchez per assistir al seu ple d'investidura com a president de la Generalitat al Parlament. Dos magistrats del TC -Juan Antonio Xiol Ríos i Fernando Valdés Dal-Ré- han discrepat amb la decisió i han fet vots particulars.

El TC ha fet públiques ambdues decisions però no facilitarà les sentències fins d'aquí a uns dies. Tanmateix, en una nota informativa, el TC concreta que, pel que fa a la decisió d'avalar la prohibició d'assistir al Parlament, la sentència afirma que "els òrgans judicials han ponderat de manera constitucionalment adequada la concurrència de dades objectives i constatables que permet fonamentar l'existència d'un risc rellevant de reiteració delictiva".

Així doncs, el ple del TC desestima el recurs d'empara contra la interlocutòria dictada per Llarena el 9 de març de 2018 en la qual denega un permís per anar al Parlament i contra la interlocutòria de la Sala Penal que el 17 d'abril de 2018 torna a denegar-ho.

Avala per unanimitat la presó provisional de Forcadell

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la presó provisional de Carme Forcadell dictada pel magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, el 23 de març del 2018, i ratificada el 17 de maig de 2018 per la Sala Penal. Els dotze membres del TC han desestimat el recurs d'empara de l'expresidenta del Parlament i consideren que no es van vulnerar els seus drets fonamentals al jutge ordinari predeterminat per la llei i a un procés amb totes les garanties". El TC ha fet pública la decisió aquest dimecres però no notificarà la sentència fins d'aquí a uns dies.