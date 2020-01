Els Verds, reticents a acceptar Comín i Puigdemont

? El copresident dels Verds al Parlament Europeu Philippe Lamberts es va mostrar ahir molt crític amb la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín d'adherir-se al seu grup al Parlament Europeu, pels suports que han rebut del partit nacionalista flamenc N-VA a Bèlgica. «Són dos membres que de forma constant s'han alineat amb un partit al seu país d'acollida que està en un altre grup diferent del nostre», va advertir Lamberts, que considera una «falta de coherència» que els dirigents independentistes catalans hagin demanat l'entrada en els Verds.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han sol·licitat adherir-se als eurodiputats de l'Aliança Lliure Europea, que al Parlament Europeu forma grup polític amb els Verds per constituir el grup Verds/ALE. No obstant això, els eurodiputats de l'N-VA pertanyen al Parlament Europeu al grup dels Conservadors i Reformistes, on hi ha Vox.

«Som un grup conjunt i per a nosaltres la seva adhesió sí que planteja un problema. És una falta de coherència que aquests eurodiputats demanin participar en un grup els valors del qual són oposats als dels seus millors amics belgues», va afirmar Lamberts.

El grup Verds/ALE té previst debatre a nivell intern durant els propers dies l'entrada o no al seu grup de Puigdemont i Comín, que dilluns van estrenar el seu escó al Parlament d'Estrasburg.