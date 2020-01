Vox es querella contra la Mesa del Parlament per mantenir l'escó de Torra

Vox ha interposat una querella criminal davant la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els cinc membres de la Mesa del Parlament d'ERC, JxCat i el PSC per no acatar l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) i mantenir l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra.

La querella va dirigida contra el president de la cambra catalana, Roger Torrent; el vicepresident primer, Josep Costa; el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, així com contra el secretari segon i la secretària quarta, David Pérez i Rut Ribas.

D'acord amb Vox, els cinc membres de la Mesa haurien incorregut en un delicte de prevaricació i un altre de desobediència comès per autoritat o funcionari públic en no haver acatat l'acord de la JEC, que va vetar Torra com a diputat després que el TSJC el condemnés per no retirar a temps llaços grocs d'edificis públics en període electoral.

"Els querellats han mostrat en reiterades ocasions la seva negativa a complir amb la resolució de la JEC", ha denunciat el partit d'ultradreta en un comunicat, en què acusa els cinc membres de la Mesa de cometre "una clara i manifesta actuació arbitrària i injusta "per no reconèixer la resolució de l'àrbitre electoral.

"Gairebé la totalitat dels membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, en una clara i manifesta actuació arbitrària i injusta, sabent-ne la il·legalitat, obstativa i desobedient a la JEC i de la Junta Electoral Provincial i al Tribunal Suprem, van acordar mantenir Quim Torra com a diputat", sosté Vox.

El partit que lidera Santiago Abascal ha inclòs en el seu escrit davant del TSJC el ple extraordinari que va convocar la Mesa el 4 de gener en què es va ratificar Torra com a president i es va qualificar l'acord de la JEC de "cop d'Estat".

També ha adjuntat les declaracions de Torrent en roda de premsa divendres passat en què va sostenir que Torra continuava sent diputat "de ple dret".

L'equip de govern de la cambra catalana així ho va defensar després que els lletrats de Parlament emetessin un informe jurídic amb el que avalaven la continuïtat de Torra al capdavant de la Generalitat en considerar que les competències de la JEC es limiten als processos electorals en curs.