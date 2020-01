Els Bombers buiden d'òxid d'etilè el tanc afectat per controlar la fuita química

L'explosió es va originar en un dels tancs reactors de la fàbrica, on es duen a terme els processos químics per formar l'òxid d'etilè que fabrica l'empresa. Per controlar la combustió de la cisterna, en la qual s'emmagatzema òxid de propilè, els bombers han utilitzat nitrogen per minimitzar el risc. Els efectius d'emergència, que ahir ja havien retirat el cadàver del treballador desaparegut, seguien treballant per buidar el tanc amb òxid d'etilè afectat, de manera que s'ultimen les tasques per controlar la fuita química. Un cop completat el transvasament, els Bombers tenien previst retirar gradualment les dotacions desplegades, que sumaven prop de 40 a l'interior de la planta i 40 més fora de l'empresa química afectada.

El president del Govern, Pedro Sánchez, segueix «amb atenció» l'evolució dels ferits, als quals desitja una ràpida recuperació, segons va dir en un missatge de Twitter, en què agraïa la feina als serveis d'emergències.

Com és preceptiu, la conselleria d'Empresa ha obert un expedient informatiu a la companyia per verificar si complia la normativa de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals. CCOO ha denunciat que l'adquisició de l'antiga IQA per part del grup Cristian Lay el 2014, que va donar com a fruit la creació d'IQOXE, va portar aparellada una reducció del nombre de treballadors, que veuen insuficient per garantir la seguretat de la planta.