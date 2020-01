Budó obre la porta a eleccions si el Parlament acata inhabilitar Torra

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va obrir ahir la porta a unes eleccions catalanes enguany si el Parlament acata la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, després d'una sentència ferma, i no prospera una nova investidura en els dos mesos de termini màxim previst. Segons va dir Budó en la roda de premsa posterior a la reunió de Govern, l'executiu català calcula que la decisió judicial definitiva sobre la inhabilitació de Torra es demorarà uns «mesos», perquè de fet al febrer finalitza el termini per «presentar el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem».

El Govern està convençut que Torra no pot ser inhabilitat sense que hi hagi abans una sentència ferma, i un informe encarregat al gabinet jurídic de la Generalitat així ho corrobora, va explicar Budó. L'informe del gabinet jurídic, que depèn del departament de Presidència, reafirma en el seu càrrec Torra, en sostenir que «no es pot introduir una causa de cessament del president que no existeixi en el marc estatutari i legal aplicable». El text, signat pel director del gabinet jurídic, Francesc Esteve, assevera així mateix que tampoc no es pot «pretendre construir (la causa de cessament) per la via de la deducció o innovació d'aquest marc, ni per la via de la institució de l'analogia».

En roda de premsa, Budó es va pronunciar sobre la possibilitat que el Suprem confirmi la sentència d'un any i mig d'inhabilitació per desobediència que va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En aquest supòsit, va dir la consellera de la Presidència, «el Parlament s'haurà de posicionar» sobre la setència en el sentit de si l'acata i Torra queda inhabilitat com a diputat i president, el que donaria peu que s'iniciés automàticament el termini per votar una nova investidura.

«Si es produeix una sentència i el Parlament dona compliment (a la inhabilitació), comencen a cór-rer tots aquests terminis, de deu dies perquè hi hagi una proposta d'un nou candidat, de dos mesos per a una nova investidura, i si no n'hi ha, ja s'aniria a una convocatòria directa d'eleccions», va explicar.

Segons la portaveu de Govern, «aquest escenari s'ha de considerar, és una possibilitat que hi ha sobre la taula», tot i que de moment l'executiu català «treballa en la redacció del recurs».

En aquesta mateixa línia, a Ràdio 4, Torra va reiterar que no farà cas d'una sentència ferma del Tribunal Suprem que l'inhabiliti, llevat que sigui el Parlament de Catalunya qui el «desautoritzi» i, acatant aquesta sentència, l'aparti de les seves funcions. «Si el Parlament de Catalunya arribés a aquest extrem de desautoritzar-me, estaríem parlant que segurament estaríem uns mesos amb un president en funcions i es convocarien eleccions», va indicar.

Sobre la reunió que hi ha prevista que mantingui Torra amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Budó va apuntar que «encara no hi ha una data fixada», si bé tots dos gabinets presidencials treballen perquè es produeixi com més aviat millor. Budó va voler deixar clar que primer hi ha d'haver aquesta trobada, abans que es creï la taula de negociació entre els dos governs, que és prevista en l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC