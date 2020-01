El canvi de dia del Consell de Ministres altera el control al Govern a les Corts

La decisió de Pedro Sánchez de celebrar els consells de ministres els dimarts ha obert un front polític al Congrés, ja que els grups de l'oposició ho han interpretat com un intent d'«opacar» i «fer callar» la Cambra per l'alteració que previsiblement tindrà la tradicional sessió de control al Govern dels dimecres, i per aquesta raó van advocar per canviar l'agenda i la dinàmica parlamentàries. El PP i Cs van ser els que més èmfasi van posar a denunciar les ingerències que, segons van afirmar els seus portaveus, suposa el trasllat als dimarts dels consells de ministres, que tradicionalment s'han celebrat els divendres. La setmana que ve es materialitzarà la nova data.

El portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, va destacar que la decisió de Sánchez hauria d'haver estat avalada pel Congrés prèvia consulta del Govern als grups parlamentaris, fet pel qual va lamentar la seva «unilateralitat». «El funcionament del poder executiu i del poder legislatiu s'han d'ajustar a uns estàndards de qualitat democràtica», va afirmar, tot afegint que aquesta premissa no es compleix si els consells de ministres se celebren els dimarts i es distorsiona la sessió de control al Govern dels dimecres. El portaveu de Cs va explicar que després de la decisió de Sán-chez queda en dubte quan organitzaran la Mesa i la Junta de Portaveus les sessions plenàries, fins quan podran els grups presentar les seves preguntes per al control a l'Executiu i fins i tot el funcionament i finalitat de les comissions.

Paral·lelament, la portaveu del PP a la Cambra, Cayetana Álvarez de Toledo, va assenyalar que el pla de Sánchez busca «opacar les tasques de control» del Congrés al Govern. Álvarez de Toledo va concretar els detalls del model que els populars van exposar a la reunió de la Junta de Portaveus. La seva proposta, si s'aprova, alteraria ostensiblement l'agenda setmanal.



L'agenda actual

Ara la Mesa i la Junta es reuneixen els dimarts per perfilar els ordres del dia de cada ple i les proposicions de llei dels grups, així com les proposicions no de llei es debaten i es voten a l'hemicicle a la tarda. Els dimecres hi ha la sessió de control, mentre que les comissions s'enquadren a la franja del vespre, i els dijous es dediquen als projectes de llei del Govern.

El PP vol que la Mesa i la Junta es reuneixin els dilluns, que tant aquest dia com els dimarts es destinin a les comissions, que els dimecres al matí els ocupin els projectes de Govern, que les sessions de control siguin a la tarda i que dijous es tractin les iniciatives dels grups parlamentaris.

La idea de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, és seguir parlant sobre la possibilitat de canviar l'agenda setmanal, la planificació i fins i tot els terminis taxats per a alguns tràmits, per exemple per al registre de les preguntes que l'oposició fa al Govern.