El CGPJ avala Delgado com a fiscal general de l'Estat amb dotze vots a favor i set en contra

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat la proposta del govern espanyol de nomenar l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat amb dotze vots a favor i set en contra. El ple del CGPJ ha conclòs que Delgado compleix els requisits legals exigits pel càrrec però ha evitat referir-se a la "idoneïtat" de la candidata. Així doncs, la majoria del ple ha aprovat la proposta del president del CGPJ, Carlos Lesmes, que ometia aquesta fórmula utilitzada pels nomenaments dels anteriors fiscals generals de l'Estat per buscar un major consens. Hi haurà un vot particular discrepant al qual s'adheriran diversos vocals i també hi haurà diversos vots concurrents, és a dir, discrepants amb l'argumentació però no amb la decisió final. Al ple d'aquest dijous a la tarda hi han votat només 19 dels 21 membres del ple del CGPJ.

La proposta de nomenament de l'anterior fiscal general de l'Estat, María José Segarra, també a proposta de Pedro Sánchez, es va aprovar per unanimitat. El seu predecessor proposat pel PP, Julián Sánchez Melgar, va ser declarat idoni per al càrrec amb només un vot en contra. L'anterior fiscal general de l'Estat proposada per l'executiu de Mariano Rajoy, Consuelo Madrigal, també va aconseguir la unanimitat.

El ple del CGPJ ha durat una mica més d'una hora i ha començat a les cinc de la tarda. Dels 21 membres que l'integren -20 vocals i el president, Carlos Lesmes-, n'hi han assistit 19. D'aquests, deu es consideren de caire conservador i nou de caire progressista. Una de les vocals Pilar Sepúlveda hi ha intervingut per videoconferència, un fet sense precedents, segons fonts de l'ens.

Els altres vocals que no han assistit al ple han estat Vicente Guilarte i Wenceslao Olea, tots dos conservadors. Els 20 vocals que composen l'ens judicial són proposats pels partits polítics. Dels que actualment l'integren, el PSOE en va proposar set; l'IU, un; el PNV, un i el PP, onze.



Un dels tràmits previs al nomenament

El ple del CGPJ ha valorat proposta del govern espanyol analitzant si Delgado complia amb els requisits legals per ocupar el càrrec de fiscal general de l'Estat i la seva idoneïtat per al càrrec, tot i que aquest supòsit no s'ha abordat a la proposta de Lesmes. Els requisits fixats inclouen ser jurista de nacionalitat espanyola amb reconegut prestigi i amb més de quinze anys d'exercici efectiu de la professió.

L'informe que el CGPJ emeti no és vinculant. Un cop acabat aquest tràmit, Delgado haurà de comparèixer a la comissió de Justícia abans que el Consell de Ministres elevi la proposta al rei Felip VI, que és qui la nomena formalment.