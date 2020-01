El CGPJ respon a les crítiques d'Iglesias al sistema judicial

? La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir per unanimitat una declaració de defensa de l'actuació del poder judicial com a «institució essencial en tota societat democràtica» i apel·la a la «responsabilitat institucional» per evitar «la utilització política de la justícia». L'organisme respon a les declaracions que va fer dimarts el vicepresident segon del Govern espanyol, Pablo Iglesias, en què assegurava que els tribunals europeus havien «humiliat» la justícia espa-nyola en relació amb el tema català. El CGPJ recorda que la seva tasca persegueix el compliment de la llei.