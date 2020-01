Díaz Ayuso diu que farà tot el possible per portar el MWC a Madrid

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que farà tot el que estigui a la seva mà per portar el Mobile World Congres (MWC) a la capital espanyola. Durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, Díaz Ayuso ha afirmat que Madrid ha demostrat amb la Cimera del Clima celebrada a la ciutat el mes de desembre que està preparada per acollir "qualsevol tipus d'esdeveniment" sigui quina sigui la seva "dificultat" i "magnitud". "Estem preparats per acollir-lo i anirem a per ell", ha sentenciat.

Després de les declaracions, però, fonts de la comunitat de Madrid han puntualitzat que no tenen com a objectiu que el Mobile surti de Barcelona i se'n vagi d'Espanya però que si ha de marxar, que Madrid està disposada a acollir-lo. Barcelona té garantida la organització de l'esdeveniment fins l'any 2023.