Dolores Delgado deixa l'escó al Congrés després de ser proposada fiscal general

Dolores Delgado ha fet efectiva la renúncia a l'escó de diputada al Congrés aquest dijous, segons han confirmat fonts socialistes. Ho ha fet just el dia en què el ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reuneix per abordar la proposta del seu nomenament com a fiscal general de l'Estat sobre el qual ha d'emetre un informe no vinculant sobre la seva idoneïtat per ocupar el càrrec. Delgado, fins ara ministra de Justícia, anava de número 5 a la llista del PSOE al Congrés per Madrid. El nomenament ha generat molta polèmica entre els grups de l'oposició.