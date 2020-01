Els Estats Units i la Xina signen la pau comercial a Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el viceprimer ministre de la Xina, Liu He, van formalitzar ahir la pau comercial entre les dues potències mitjançant la signatura, a la Casa Blanca, de la Fase 1 de l'acord entre Washington i Pequín.

Aquest acord, que feia setmanes que estava pendent de ser publicat, serà el principi d'un «comerç just i recíproc» entre els dos països, segons va subratllar Trump.

Segons va especificar el president nord-americà, la Xina s'ha compromès a incrementar les seves importacions de béns nord-americans en més de 200.000 milions de dòlars (179.264.000 d'euros) en els pròxims dos anys.

En concret, Pequín importarà 75.000 milions de dòlars (67.224.000 d'euros) addicionals en béns manufacturats, 50.000 milions de dòlars (44.816.000 d'euros) en energia, 50.000 milions de dòlars extra en productes agrícoles i entre 40.000 i 50.000 milions de dòlars (entre 35.853 i 44.816.000 d'euros) en serveis, incloent-hi serveis financers.

Trump va avançar que durant aquesta primera fase de l'acord no es modificaran els aranzels sobre importacions xineses imposats durant la guerra comercial amb Pequín. «Hem acordat treure els aranzels si aconseguim una Fase 2 . Els deixarem perquè, si no, no tindríem cartes per negociar», va afirmar Trump.