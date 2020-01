El Govern basc proposarà un pla per apropar els presos d'ETA

El Govern basc traslladarà al nou Executiu central una proposta actualitzada per acostar els 210 reus d'ETA a set presons properes al País Basc: Zaballa (Àlaba), Basauri (Biscaia), Martutene (Guipúscoa), Pamplona, Del Dueso (Cantàbria), Logronyo i Burgos, segons va confirmar el secretari general de Drets Humans, Con vivència i Cooperació, Jonan Fernández.

Fernández va explicar que, en aquest document, plantejarà «un canvi de concepte», ja que, si fins ara s'exigia als reclusos que iniciessin un itinerari de reinserció per procedir al seu trasllat a centres penitenciaris bascos o propers al País Basc, ara planteja que es faci a l'inrevés. D'aquesta manera, una vegada s'acostin els presos, aquests començarien aquest camí cap a la seva resocialització.



Crítiques de l'AVT i el PP

Des de la majoritària Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), la seva advocada, Carmen Ladrón de Guevara, va reaccionar a aquest anunci mostrant de nou la seva oposició al pla de Govern basc. En aquest sentit, va recordar que l'executiu d'Iñigo Urkullu ja va plantejar el 2017 que els presos d'ETA tinguessin un allunyament màxim de 250 quilòmetres.

«Ens hi oposem i creiem que cal mantenir la dispersió com un element de reinserció dels presos, ja que aquest tipus d'apropaments no poden ser generalitzats sinó individualitzats, i a partir d'un pronòstic favorable de reinserció», va assenyalar la lletrada.

Per part seva, el recent nomenat portaveu del PP al Parlament Basc, Carmelo Barrio, va rebutjar la proposta i va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, que actuï amb responsabilitat i no «ofengui» les víctimes del terrorisme. Barrio va criticar que aquest sigui un dels primers contactes que el Govern autonòmic ha tingut amb el central per «intercedir i demanar favors per a Bildu i el col·lectiu de presos de la banda terrorista».