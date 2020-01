Jordi Cuixart surt de Lledoners gràcies al seu primer permís penitenciari

Somrient i fent el símbol de la victòria amb la mà. Així ha sortir de la presó de Lledoners aquest dijous al vespre Jordi Cuixart per gaudir del seu primer permís penitenciari de 48 hores. El president d'Òmnium Cultural dedicarà els dos dies a la família i no realitzarà actes públics, segons a explicat l'entitat a través de Twitter. S'espera que properament, Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i membre de JxCat, també gaudeixi del seu primer permís.

"Òmnium Cultural confirma que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, està fent ús del seu primer permís en família un cop ha complert el primer quart de la condemna de 9 anys de presó. Durant aquest permís de 48 hores, Jordi Cuixart no tindrà agenda pública", ha piulat l'entitat.

Òmnium remarca que Cuixart, gaudint del permís, "està fent ús dels drets que li corresponen com a pres polític i als quals no renunciarà" i afegeix que el seu president "no s'acollirà a cap mesura concebuda com a reinserció o que impliqui el reconeixement de cap delicte basat en l'exercici de drets fonamentals com avalen diferents posicionaments internacionals".