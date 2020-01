L'Iran «respondrà» a l'activació europea del mecanisme de disputes de l'acord nuclear

El Govern de l'Iran va advertir ahir que donarà una resposta «apropiada i seriosa» a qualsevol mesura «destructiva» contra l'acord nuclear del 2015, en resposta a l'activació per part de les potències europees del mecanisme de resolució de disputes previst en el text. Els governs d'Alemanya, França i el Regne Unit, signants de l'acord, van decidir ahir aplicar aquest mecanisme pel suposat incompliment dels compromisos adquirits. La mesura podria comportar en últim terme la reintroducció de les sancions que van ser suspeses a la República Islàmica. Un portaveu del ministeri d'Exteriors iranià, Abbas Musavi, va recordar que l'acord trontolla des que els Estats Units se'n va desvincular el 2018 i que, en el temps transcorregut des de llavors, «la part europea no ha complert les seves obligacions».

El Govern iranià va acusar les potències europees d'adoptar una mesura «passiva» per seguir els dictàmens fixats per l'Administració de Donald Trump. En aquest sentit, va advertir-los que hi podria haver conseqüències, en la mesura que Teheran estudia mesures contra els qui perjudiquin els avenços assolits.