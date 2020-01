Més de 9.500 persones s'examinen diumenge per cobrir 826 llocs de feina a Correus a Catalunya

A tot l'Estat hi ha 4.005 llocs de treball fixos per cobrir

A tot l'Estat hi ha 4.005 llocs de treball fixos per cobrir | EP

Un total de 9.555 persones s'examinaran aquest diumenge a Barcleona per cobrir una de les 826 places que Correus oferta a Catalunya. A escala estatal, 166.000 aspirants es presenten a les proves per cobrir 4.005 llocs de treball fixos, en la que és la major convocatòria d'ocupació a l'empresa en l'última dècada. El procès forma part de l'Acord plurianual 2018-2020 signat amb CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure i que contempla la consolidació i reposició d'11.200 llocs de feina a tot l'Estat. En total s'oferten places per a fer tasques de repartiment en l'àmbit urbà i rural (2.618), tasques logístiques (725) i d'atenció al client en oficina (662).

A l'exàmen de Barcleona assitiran els aspirants de tot Catalunya i es farà a les facultats de Física i Química, Empresarials i Econòmiques de la Universitat de Barcelona (UB). En concret, a Catalunya s'oferten 669 llocs de repartimetn i agent de classificació i 157 d'atenció al client.

L'acord contempla la consolidació d'11.200 places entre el 2018 i el 2020 a l'Estat. CCOO ha valorat positivament aquesta nova oferta d'ocupació pública però ha recordat l'"enorme deute d'ocupació fixa que arrossega Correus, després de la destrucció de 15.000 llocs en l'última dècada".

De cara a la nova legislatura, el sidnicat exigirà la continuitat i completa execució de l'actual pla d'ocupació fins a reposar els 15.000 llocs de treball fixos perduts per la crisi, així com la negociació d'un nou pla un cop es culmini l'anterior per evitar la pèrdua d'ocupació.