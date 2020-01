Mor un home en caure de dotze metres quan feia el manteniment a la teulada d'una nau industrial

Un veí de Canovelles (Vallès Oriental) de 41 anys i nacionalitat gambiana ha mort aquest dijous cap a dos quarts de dues del migdia en caure de dotze metres d'altura mentre feia el manteniment a la teulada d'una nau industrial de Terrassa, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. L'home treballava per a una empresa contractada per la firma propietària de l'edifici per fer-ne el manteniment. A banda dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat a l'indret. Els equips sanitaris han certificat la mort del treballador. Els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.