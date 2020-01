El Parlament vol «acompanyar» el procés de «convivència, pau i reconciliació» del País Basc

La Junta de Portaveus del Parlament ha aprovat una declaració que expressa el desig de la cambra catalana d'"acompanyar" el poble basc en el nou escenari de "convivència, pau i reconciliació" després que la banda terrorista ETA entregués les armes l'any 2017. El document, consensuat entre JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP, reclama que es posi "la mirada en el futur perquè mai es tornin a repetir uns fets semblants" i censura les "actituds venjatives que dificulten que la cultura de la pau i de la no-repetició prosperi". És per això que el Parlament mostra el seu suport a "la pluralitat del poble basc en el seu camí cap a la consolidació d'una nova etapa". La declaració, que no ha estat subscrita per Cs ni el PPC, es va aprovar dimarts però no s'ha conegut fins aquest dijous.