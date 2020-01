Puigdemont proposa a Dolors Montserrat fer un debat «complet» sobre Catalunya a l'Eurocambra

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont va reptar ahir l'eurodiputada del Partit Popular Dolors Montserrat a promoure un debat sobre la situació a Catalunya en el ple del Parlament Europeu, després que aquesta acusés el líder independentista d'esquivar el debat amb ella.

En un correu electrònic enviat a la política popular amb còpia a la resta d'eurodiputats, Puigdemont es diu «sorprès» que la líder del PP a l'Eurocambra l'acusi de defugir el debat i l'insta a promoure un «debat ple sobre Catalunya i la situació a Espanya». El polític català recorda a l'eurodiputada que els grups parlamentaris poden demanar que s'inclogui un debat temàtic en l'agenda del ple i li demana fer valer el seu pes com a presidenta de la delegació del PP a l'Eurocambra perquè el grup del Partit Popular Europeu en plantegi un sobre la crisi catalana. També li ofereix la possibilitat de convocar un debat sobre «casos de violació dels Drets Humans, la democràcia o l'Estat de dret», tenint en compte que, ironitza, «tots dos creiem que hi ha un problema d'Estat de dret a Espanya, encara que per diferents raons, és clar».

D'altra banda, Carles Puigdemont ha demanat al jutge Pablo Llarena que revoqui la interlocutòria en què demanava al Parlament Europeu que aixequés la seva immunitat com a eurodiputat en mancar, segons el seu parer, de competència per investigar-lo i, per tant, també per demanar el suplicatori. En el seu recurs de 53 pàgines, Puigdemont impugna les interlocutòries en les quals el magistrat, tot i que mantenia la seva euroordre, sol·licitava a l'Eurocambra el suplicatori per poder fer-la operativa, al temps que li negava la immunitat a Espanya, on sí que podria ser detingut.

Per a Puigdemont, Llarena mai ha estat competent per investigar-lo, però ho és menys ara atès que ell va renunciar a la seva acta de diputat al Parlament per poder exercir com a eurodiputat el 8 de gener passat, com el seu exconseller Toni Comín, de manera que en la causa no hi ha «cap persona que tingui càrrec públic que pugui comportar cap tipus d'aforament».



Farage i el procés

El polèmic eurodiputat britànic pro Brexit Nigel Farage explica en una entrevista a Efe i ironitza sobre el fet que la seva marxa del Parlament Europeu coincideixi amb l'arribada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «És curiós perquè una de les raons per les quals als separatistes catalans els han tractat tan malament (a la UE) ha estat perquè són euroescèptics. Si haguessin estat el partit nacionalista escocès o els laboristes, menys crítics amb la Unió Europea, això no passaria», va afegir.