Torrent creu que Torra pot mantenir el càrrec tot i perdre la condició de diputat

El president del Parlament, Roger Torrent, considera que Quim Torra «hauria de poder seguir sent president de la Generalitat» encara que perdi la condició de diputat si hi ha una sentència ferma que confirma la seva inhabilitació.

En unes declaracions a TV3, el president del Parlament es va referir així a les conseqüències de la sentència que condemna a un any i mig d'inhabilitació per exercir un càrrec públic que pesa sobre el president Quim Torra, i es va mostrar convençut que fins que aquesta sentència no sigui ferma, la càmera no ha de retirar-li la condició de diputat. Segons Roger Torrent, al ple següent del Parlament Quim Torra podrà seguir exercint «amb normalitat» el seu càrrec de president de la Generalitat, ja que la Mesa així ho ha considerat després d'examinar l'informe jurídic dels lletrats de la cambra. Va subratllar, en aquest sentit, que la Junta Electoral Central (JEC) «no és un òrgan legitimat per retirar la condició de diputat ni tampoc per inhabilitar un president», ja que la destitució per aquest òrgan administratiu «no figura entre els supòsits» que preveuen l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Presidència i el Reglament de la cambra. El president del Parlament valora positivament l'informe dels lletrats del Parlament que avala aquesta interpretació i atribueix el vot del PSC a la Mesa favorable a rebutjar les peticions de destitució que havia presentat Cs i el PP «que hi ha un argument jurídic darrere».

Sobre la possibilitat que Cs emprengui accions penals en la seva contra per no aplicar la resolució de la JEC sobre Torra, va afirmar que «hi ha qui encara intenta solucionar a través dels tribunals el que políticament és incapaç d'aconseguir». Segons Torrent, «la legitimitat política del president està molt clara, l'atorguen els vots», però «també està avalada jurídicament», i va recordar que «el Parlament s'ha posicionat triant Torra i també ratificant-lo, amb què tenim tota la legitimitat política i jurídica».

Torrent es va mostrar rotund en indicar que totes les lleis que regeixen la presidència de la Generalitat exigeixen «que hi hagi una sentència condemnatòria ferma» perquè pugui ser cessat.