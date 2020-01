El Tribunal Constitucional rebutja emparar l'expresidenta Carme Forcadell

El Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha rebutjat emparar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en determinar que les actuacions del Tribunal Suprem que van decretar la seva presó provisional després de ser processada per rebel·lió no van vulnerar els seus drets fonamentals.

Després d'avalar el tribunal el mes de novembre passat la presó preventiva de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, aquesta ja és la tercera decisió en el mateix sentit que prenen els magistrats pel que fa a l'empresonament provisional d'un acusat pel procés. I la segona d'ahir, quan el ple també va rebutjar, per 10 vots a 2, els recursos de l'exlíder de ANC Jordi Sànchez contra les actuacions del Suprem que van acordar mantenir-lo a la presó preventiva i que van rebutjar excarcerar -lo perquè acudís a la sessió d'investidura del Parlament en què es presentava com a candidat el març del 2018.

Tot i que la decisió del TC respecte a Junqueras i Sànchez no va ser unànime, en aquesta ocasió, segons la sentència avançada pel tribunal, els magistrats han dictat sentència amb el vot favorable de tots ells.

Rebutgen d'aquesta manera els jutges que l'instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, i la Sala que revisava les seves decisions hagin vulnerat els drets de Forcadell a jutge ordinari predeterminat per la llei i a un procés amb totes les garanties.

El TC ha avaluat l'acte amb el qual Llarena va enviar a presó l'expresidenta de Parlament i altres líders independentistes el març del 2018, després de processar-los per rebel·lió (finalment ha estat condemnada per sedició), i també la resolució amb la qual la Sala va avalar el magistrat.

Els magistrats avalen la decisió del magistrat per la qual d'ofici va acordar celebrar la compareixença de presó després de la interlocutòria de processament.