Ayuso afirma que Madrid «no vol» que el MWC se'n vagi «d'Espanya»

Si ahir a primera hora la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar que el Govern regional faria mans i mànigues per portar a la capital el Mobile World Congress, que se celebra actualment a Barcelona, unes hores més tard la presidenta de la Comunitat de Madrid va matisar el missatge. «El Govern madrileny no vol que el Congrés Mundial del Mòbil surti de Barcelona i se'n vagi d'Espanya. Però si se'n va, Madrid hi serà», va puntualitzar Ayuso.

Les declaracions d'Ayuso van aixecar polseguera. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va criticar que la presidenta de Madrid busqui la discòrdia i va recordar-li que el MWC no s'improvisa i que als seus organitzadors no els agraden les polèmiques, «i encara menys entre administracions».

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, va animar Ayuso a «buscar projectes per a la seva ciutat, com fa Barcelona, en lloc de copiar o robar les idees dels altres».

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va demanar-li que «no faci política amb Catalunya», mentre que la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va dir que el Mobile és a Barcelona perquè és el primer laboratori obert europeu en tecnologia 5G.

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va recomanar a Ayuso: «No es preocupi, a l'Hospitalet el Mobile és a casa seva».