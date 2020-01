Els comuns volen que el pacte per investir Sánchez sigui un model per a Catalunya

La líder al Parlament de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, va mostrar-se a favor que l'aliança per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, entre PSOE, Unides Podem i ERC, sigui un «model» per a un futur Govern de la Generalitat.

En una entrevista a Ser Catalunya, Albiach no va ser contundent sobre si ja treballa o no amb ERC per un futur tripartit amb el PSC, si bé va apuntar que «el nou model de govern de progrés» ha de «servir de model per a un nou govern a Catalunya que doni solucions als problemes de la ciutadania».

La líder dels comuns a la cambra catalana va pronosticar que hi haurà eleccions autonòmiques catalanes «d'aquí a poc temps», tot i que va negar que hagi estat parlant sobre aquesta circumstància amb ERC.