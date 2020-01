La Fundació Ethia alerta dels riscos de la intel·ligència artificial

En un món hiperconnectat que atordeix la capacitat de pensar pel nostre compte fa falta recuperar els valors de l'humanisme, proposa la Fundació Ethia durant la seva presentació ahir a la Reial Acadèmia d'Enginyeria, on científics i enginyers de dades, experts en algorismes i ciberseguretat, filòsofs i pensadors es van conjurar per alertar dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i van anunciar la creació d'eines tecnològiques per prevenir-los i garantir la capacitat de decisió dels ciutadans que alegrement regalen les seves dades a les grans tecnològiques.

Ethia posa al punt de mira en la proliferació de les fake news que amenacen les democràcies, avisa que els algorismes poden ser sexistes, racistes i fins i tot classistes i exigeix la privacitat i la protecció de les dades dels ciutadans.

La Fundació Ethia neix amb la vocació de ser un referent en l'àmbit social, empresarial i polític per a la creació d'instruments tecnològics i procedimentals que garanteixin que la intel·ligència artificial es regeixi per criteris ètics, supeditada sempre a l'interès de les persones per contribuir al seu desenvolupament i no al seu control.

«Impulsar plataformes tecnològiques perquè els ciutadans puguin controlar els algorismes i assegurar-se que són equànimes, sense biaixos i transparents», va revelar José Luis Flórez, doctor en Economia i Matemàtiques, expert en intel·ligència artificial i flamant president de la Fundació Ethia la presidència honorífica de la qual ostenta el catedràtic emèrit d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Madrid, Emilio Ontiveros.

Ferm defensor de regular i controlar la fiscalitat de les empreses que ofereixen serveis digitals, Ontiveros, president també d'Assessors Financers Internacionals, no es cansa d'avisar que els nous models de contractació dels negocis digitals «fantasmals» poden posar en risc les pensions en eludir amb diferents martingal·les les seves aportacions a la caixa comuna de la Seguretat Social, pilar bàsic de l'Estat del Benestar. Al costat d'Ontiveros i Flórez van participar en la presentació d'Ethia Carlos Beldarrain, director de desenvolupament de serveis de Minsait, que va recomanar «ensenyar valors a les màquines» perquè no se'ns girin en contra, i Eduardo García-Rico, cap d'oncologia de HM i professor d'Ètica Mèdica en la Universitat Sant Pau CEU, convençut que els algorismes mai substituiran els metges.