IQOXE nega que la planta estigués funcionant al límit i desvincula de l'accident les sancions anteriors

L'empresa IQOXE ha negat que la planta que dimarts va patir una explosió estigués funcionant al límit de la producció i ha desvinculat de l'accident les sancions anteriors rebudes per part de l'administració. En un comunicat, ha assegurat que "només dos dels cinc reactors estaven en funcionament per baixa demanda" i que, a més, cadascun dels reactors té un doble nivell de seguretat que no permet superar el nivell de matèria primera perquè si es fa la planta s'atura automàticament. D'altra banda, ha dit tenir coneixement d'algunes inspeccions en temes d'aplicació de conveni en matèria econòmica i mediambiental "de caràcter lleu" i ha afegit que està recopilant informació sobre inspeccions en seguretat laboral, "que en tot cas es van esmenar i no han tingut res a veure amb l'accident".

En aquest sentit, ha assegurat que compta amb els plans de seguretat industrial actualitzats i que no s'ha registrat cap incident en les inspeccions regulars que s'han fet, "tal i com ha reconegut fonts de l'administració".

Com ja va fer en els moments posteriors a l'explosió, IQOXE ha defensat que es va complir "escrupolosament" amb els protocols de seguretat establerts en els plans d'autoprotecció. Ha detallat que davant la destrucció total del centre de control, el responsable de seguretat va avisar als bombers del Parc Químic i al 112 per alertar al cos de la Generalitat i, "de forma immediata", es va donar avís al Centre d'Emergències de Catalunya (Cecat). Ha reconegut que hi van haver problemes de comunicacions generats per l'accident i que per això va enviar un fax "dins del temps establert" amb la informació disponible.

La companyia ha informat que el pla d'autoprotecció contempla tres fases: protegir, avisar i socórrer. La primera va consistir en protegir la planta de producció d'òxid d'etilè i evitar danys majors i paral·lelament es va avisar a les autoritats i es va socórrer a les víctimes.

Per tal d'esclarir què va passar, l'empresa ha obert una investigació interna però ha puntualitzat que fins al moment no han pogut accedir a la zona afectada per recollir informació. "Per aquest motiu i per respecte a les víctimes, l'empresa demana que no es facin hipòtesis al respecte", ha apuntat.

En aquest sentit, ha encomanat a l'Institut Químic de Sarrià la realització d'una investigació independent que permeti esclarir els motius de l'explosió d'una de les cinc plantes de la factoria.

L'empresa ha defensat també que els treballadors reben formació de prevenció de riscos laborals quatre vegades l'any, així com un simulacre anual. Ha afegit que aquests tenen una antiguitat mitjana de 19 anys i que la rotació és "pràcticament nul·la".

Pel que fa als afectats, IQOXE s'ha compromès a atendre totes les famílies i, "dins de les seves possibilitats", garanteix el futur de l'empresa i el manteniment de tots els llocs de treball durant la reconstrucció.

Per últim, ha afirmat que té les assegurances contractades amb multinacionals que garanteixen la cobertura tant dels riscos interns de la planta com dels de responsabilitat civil.