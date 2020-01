Jaime Botín, condemnat a 18 mesos de presó per contraban d'un Picasso

El jutjat penal 27 de Madrid va condemnar l'expresident de Bankinter Jaime Botín a 18 mesos de presó i a una multa de 52,4 milions d'euros per un delicte de contraban de béns culturals per intentar treure d'Espanya sense permís un quadre del pintor Pablo Picasso per vendre'l. A la sentència, contra la qual es pot interposar recurs davant l'Audiència Provincial de Madrid, s'estableix que la propietat del quadre –confiscat el 2015 en el vaixell del condemnat a Còrsega (França)– és de l'Estat, en aplicació de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol.

A més, se li imposa una multa de 52,4 milions d'euros, el doble de la taxació de l'obra pictòrica, amb responsabilitat subsidiària en cas d'impagament de dos mesos de privació de llibertat. Jaime Botín ha estat també condemnat al pagament de les costes processals, incloses les de l'Advocacia de l'Estat.

Així, la jutge declara provat que Jaime Botín –germà de l'expresident del Banco Santander– va adquirir el 1977 l'obra original de Pablo Picasso Cap de dona jove, pintada el 1906, i anys després es va posar en contacte amb l'empresa Christie's per vendre el quadre en una subhasta programada per al 6 de febrer del 2013 a Londres.

Però la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol va denegar el 13 de desembre del 2012 per unanimitat l'autorització d'exportació de l'obra, «frustrant el seu propòsit de vendre-la en aquesta casa de subhastes de Londres». «Tot i ser plenament conscient de la prohibició administrativa, l'acusat va traslladar el quadre al vaixell de la seva propietat amb la finalitat de treure'l d'Espanya», explica la jutge en la sentència.