Jordi Cuixart surt de la presó en el primer permís després de 822 dies entre reixes

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va sortir ahir de la presó de Lledoners per gaudir del seu primer permís de 48 hores, després d'haver passat 822 dies a la presó, més d'un quart de la condemna que el Suprem els va imposar a ell i a Jordi Sànchez pel procés.

Acompanyat de familiars, Cuixart va abandonar el centre penitenciari cap a 2/4 de 8 del vespre, l'endemà que la conselleria de Justícia avalés el primer permís de sortida que els va concedir a ell i a Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la junta de tractament de la presó de Lledoners, on compleixen condemna.

El líder d'Òmnium va sortir, somrient, del recinte penitenciari i va marxar de la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), en un cotxe que l'esperava a les portes del mòdul 12. Abans va saludar els periodistes que l'esperaven davant de la presó.

A les portes del recinte van anar a donar la benvinguda a Cuixart en el seu primer permís en llibertat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, així com el líder del PDeCAT, David Bonvehí, i la regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany.

El departament de Justícia va avalar ahir el permís de sortida de 48 hores que la presó de Lledoners va concedir als Jordis, a què tenen dret per haver complert a la presó una quarta part dels nou anys de presó a què els va condemnar el Tribunal Suprem.

En el cas de l'expresident de ANC i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez, el més probable és que gaudeixi del seu primer permís de sortida els propers dies.

Tots dos reclusos han demanat els últims dies poder gaudir del seu primer permís en la intimitat i de forma discreta i, de fet, el departament de Justícia va advertir que no facilitarà cap informació sobre les seves entrades i sortides de la presó.

Mentre romanguin en el segon grau penitenciari en què la Generalitat els ha classificat, com els altres presos del procés, els Jordis podran gaudir de 36 dies de permís anuals, amb un màxim de set dies consecutius.

Els permisos de fins a 48 hores poden ser autoritzats pel Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat, mentre que els d'entre tres i set dies han de ser ratificats pel jutjat de vigilància, un cop els reclusos els hagin sol·licitat formalment a través d'una instància.

Per aconseguir els permisos, un cop els interns hagin estat classificats, com passa amb els presos independentistes, s'ha d'haver complert a la presó una quarta part de la condemna, haver demostrat una bona conducta dins del centre penitenciari i una actitud que faci preveure que tornaran a la presó.



Els primers amb permisos

Els Jordis són els primers dels set líders independentistes a la presó que podran gaudir de permisos penitenciaris: Oriol Junqueras, condemnat a 13 anys, podrà accedir-hi a partir de 30 de gener del 2021, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa el 16 de febrer del 2021, Carme Forcadell el 2 de febrer del 2021, Joaquim Forn el 16 de juny del 2020 i Josep Rull el 2 d'octubre del 2020.

No obstant això, tots ells podrien aconseguir aviat sortides diürnes de presó -fins i tot diàries-, mitjançant l'aplicació d'articles del reglament penitenciari, com el 100.2 o el 117, que permeten flexibilitzar el segon grau en què el departament de Justícia va resoldre classificar-los la setmana passada. Hores abans que Cuixart sortís de la presó, Ciutadans va interposar un escrit davant la Fiscalia perquè investigui si es donen els requisits per als permisos de 48 hores que els ha concedit la Generalitat.