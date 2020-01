El poder judicial avala dividit l'exministra Dolores Delgado com a nova fiscal general

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va avalar el nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat amb dotze vots a favor i set en contra. Després de poc més d'una hora de reunió, el ple es va limitar a constatar en el seu informe que Delgado compleix els requisits que exi-geix la llei per al càrrec –15 anys d'exercici professional com a jurista de prestigi–, sense fer referència, com és habitual en aquests dictàmens, als mèrits ni la idoneïtat del candidat. Hi va haver un vot particular discrepant al qual es van adherir sis vocals i tres vots concurrents, és a dir, que estan d'acord amb l'aval, però plantegen discrepàncies en la forma.

A la reunió només es va votar la proposta del president del CGPJ Carlos Lemes, que va decidir eliminar de l'informe les paraules «idoneïtat» i «mèrits» per aconseguir el major consens possible en el ple a favor de la candidatura de Delgado, conscient que el bloc conservador, majoritari, qüestionava el nomenament.

Delgado supera així el primer tràmit per arribar al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat, ja que encara ha de comparèixer a la Comissió de Justícia del Congrés. L'informe del CGPJ no és vinculant, però sí preceptiu, i les discrepàncies en el ple posen de manifest la divisió a l'òrgan de govern dels jutges davant d'una candidatura qüestionada amb duresa per l'oposició parlamentària i bona part de la carrera fiscal.

Amb Segarra, unanimitat

L'antecessora de Delgado en el càrrec, la fiscal progressista María José Segarra, va obtenir el seu informe per unanimitat. Els altres tres fiscals generals avalats per aquest mateix Consell també van superar el tràmit sense més discrepàncies.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va defensar el nomenament de Delgado com a fiscal general de l'Estat i va afirmar que és una «perfecta candidata» i «mereixedora» d'aquest lloc. Campo va destacar que l'exministra de Justícia té «més de 25 anys de trajectòria professional, impol·luta».



Separació de poders

«Ha treballat sempre per l'autonomia del Ministeri fiscal amb els principis reconeguts tant en l'àmbit constitucional com a l'Estatut», va afegir. Per això, considera que no hi ha cap «perill» perquè la «separació de poders» està garantida, ja que, segons va explicar, és el Poder Executiu el que proposa, i els poders judicial i legislatiu els que revisen si compleixen els requisits.

Per part seva, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assegurar que l'exministra de Justícia hauria de rebutjar el càrrec de fiscal general de l'Estat si li queda «dignitat» després del vot en contra de set vocals del CGPJ. «Si a Delgado li quedés una mica de dignitat hauria de rebutjar el càrrec, ja que no té la imparcialitat necessària per a aquest lloc. Sán-chez, un cop més, tira per terra la separació de poders», va assegurar García Egea en un missatge al seu compte oficial de Twitter.

Segons fonts de la direcció del PP, Delgado «segurament reuneix els requisits per accedir a aquest càrrec». «Això ningú no ho discuteix, tampoc el Partit Popular», van assenyalar. Això sí, van destacar que els vocals han omès traslladar la «idoneïtat» per al càrrec de Dolors Delgado i «només es limiten a validar que compleix els requisits formals».