La Junta Electoral Provincial eleva a la JEC la denúncia de Cs a Torrent

La Junta Electoral Provincial de Barcelona va acordar ahir remetre a la Junta Electoral Central (JEC) la denúncia de Ciutadans perquè obri un expedient sancionador al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la mesa de JxCat, ERC i PSC-Units per no retirar la condició de diputat al cap de l'executiu català, Quim Torra.

Dimarts la mesa de la cambra catalana va rebutjar les peticions de Cs i PPC per retirar l'acta de diputat a Torra, com va dictaminar la JEC després que el president fos condemnat en sentència no ferma per desobediència, emparant-se en un informe dels lletrats del Parlament que considerava que aquest òrgan no és competent per decidir sobre la inhabilitació d'un membre de la cambra.

Davant d'aquest «incompliment» de la resolució de la JEC, la formació taronja va presentar aquest mateix dia una denúncia davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) perquè obri un expedient sancionador a Torrent i als membres de la mesa que van votar contra la retirada de la condició de diputat al president de la Generalitat, és a dir, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa (JxCat), el secretari primer, Eusebi Campdepadrós (JxCat), el secretari segon, David Pérez (PSC), la secretària tercera, Rut Ribas (ERC), a més del secretari general de la cambra, Xavier Muro.



L'òrgan competent

En l'acord adoptat ahir, la JEP va decidir elevar la denúncia de Ciutadans a la JEC per «entendre que és el competent per resoldre el que estimi pertinent, en tractar-se d'un incompliment» de la resolució del 3 de gener del 2020 d'aquest organisme central.

En aquest acord del 3 de gener, esgrimeix la JEP, es va acordar «deixar sense efecte la credencial de diputat» el president de la Generalitat, i que la seva intervenció com a Junta Electoral Provincial ha estat la de declarar vacant el seu escó per delegació de la JEC.

Contra l'acord d'ahir de la JEP, hi ha la possibilitat de presentar recurs en el termini d'un dia hàbil davant la JEC.