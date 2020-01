Rohani diu que l'Iran enriqueix més urani que abans del 2015

El president iranià, Hassan Rohani, va assegurar ahir que la República Islàmica enriqueix avui dia més urani que abans de signar l'acord nuclear amb les potències internacionals el 2015.

Aquesta setmana els governs de França, Alemanya i el Regne Unit van justificar la posada en marxa del mecanisme de resolució de disputes en els successius incompliments per part de l'Iran dels compromisos de l'acord. Teheran, per la seva banda, acusa els europeus d'incomplir les seves obligacions per seguidisme a Washington.

«Si (les altres parts) redueixen els seus compromisos, nosaltres també», va dir Rohani durant una trobada al Banc Central en què va confirmar que l'Iran «no badarà». «Enriquim més urani que abans», va assegurar el mandatari iranià, segons la cadena estatal Press TV.

Rohani, que no considera mort l'acord nuclear, va defensar que la República Islàmica ha estat pacient davant de «l'error» que va suposar la sortida dels Estats Units i va demanar a la resta de signants que compensin d'alguna manera la reimposició de sancions per part de l'administració de Donald Trump.

El president iranià va fer al·lusions, també, a l'escalada de tensions militars al Pròxim Orient després del bombardeig que va costar la vida al general Qassem Soleimani, mort per un atac nord-americà a Bagdad. Teheran va respondre atacant bases iraquianes amb presència de tropes nord-americanes.

Rohani va assegurar que no és habitual que un país s'enfronti d'aquesta manera a Washington i «llanci míssils contra una base militar». L'operació, va afegir el president iranià, va obligar els Estats a Units a «retirar les seves amenaces», una referència a la manca de resposta militar nord-americana.