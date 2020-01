El Senat dels EUA obre de manera oficial el judici polític contra Trump

El judici polític ( impeachment) contra el president dels Estats Units, Donald Trump, al Senat va començar ahir oficialment amb la lectura dels dos càrrecs dels quals se l'acusa, abús de poder i obstrucció al Congrés, tot i que es tracta d'una mera formalitat, ja que l' impeachment pròpiament no arrencarà fins dimarts que ve.

Els set mànagers, com s'anomenen en l'argot de l' impeachment els membres de la Cambra de Representants designats per exercir l'acusació contra Trump, van llegir al Senat el plec de càrrecs i van inaugurar d'aquesta manera el judici polític.

Ahir era previst que el president del Tribunal Suprem, John Roberts, prengués possessió com a jutge de l' impeachment. Els senadors ho van fer com a membres del jurat, segons va informar la CNN.

L' impeachment va arribar dimecres al Senat després que la Cambra de Representants designés els set mànagers i enviés el plec de càrrecs a la cambra alta, amb la qual cosa perdia el control del judici polític contra Trump.

La Cambra de Representants, de majoria demòcrata, va obrir una investigació oficial al setembre per determinar si hi havia base jurídica per començar un procés d' impeachment contra l'inquilí de la Casa Blanca.

Trump és acusat de pressionar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, perquè obrís dues investigacions: una sobre les suposades corrupteles del precandidat demòcrata Joe Biden i el seu fill Hunter a Ucraïna i una altra sobre la «desacreditada teoria» que va ser Kíev, no Moscou, qui va interferir en les eleccions presidencials del 2016.

Segons els congressistes nord-americans, Trump va condicionar a l'obertura d'aquestes dues investigacions una anhelada» visita de Zelenski a la Casa Blanca i l'ajuda militar dels Estats Units a Ucraïna en el marc de la guerra a Donbas.

La cambra baixa nord-americana està convençuda que Trump tenia la intenció de perjudicar Biden i els demòcrates de cara a les eleccions presidencials del 2021, en què intentarà aconseguir un segon mandat.