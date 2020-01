Els Bombers acaben el transvasament d'òxid de propilè del tanc de l'explosió a la Canonja

Els Bombers han acabat amb el transvasament dels residus d'òxid de propilè del tanc afectat per l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja aquest dimarts. Els treballs han finalitzat a les dues d'aquesta matinada de dissabte i, finalment, s'han omplert set cisternes amb un volum global d'unes 100 tones. A partir de dilluns, els agents començaran amb les tasques de desenrunament de la zona afectada per tal de facilitar la investigació policial i judicial. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) per prevenció.

Segons fonts de Protecció Civil, tècnics de les empreses IQOXE i Clariant podrien començar a treballar aquest cap de setmana amb el buidatge d'una canonada que conté òxid d'etilè. Les dues indústries estan connectades per aquest tub que quedarà en desús durant un temps per la manca d'activitat d'IQOXE. L'operació no suposa cap risc però des de Protecció Civil es manté l'alerta preventiva del PLASEQCAT.

Pel que fa a les tasques de transvasament dels residus de la planta afectada per l'explosió, s'han omplert sis cisternes amb 18.000 quilos d'òxid de propilè diluït en l'aigua de l'extinció i una setena amb 2.900. En l'actuació de les darreres hores han treballat sis dotacions dels Bombers.