La Fiscalia qüestiona la JEC en el cas de Torra

? La Fiscalia qüestiona la competència de la Junta Electoral per ordenar el cessament de Quim Torra com a diputat per incompatibilitat sobrevinguda a causa de «l'aparent viabilitat» dels arguments del president i dels vocals discrepants de l'àrbitre electoral. La fiscalia ha presentat un informe a la Sala del Contenciós en què recolza suspendre cautelarment l'acord que la JEC va instar a la retirada de la credencial de Torra, «amb vista a la prudent i equilibrada» preservació dels «interessos públics concurrents». La Sala ja va rebutjar per unanimitat suspendre de manera urgent l'acord de la JEC –que va veure «inelegibilitat sobrevinguda» en Torra després de la seva condemna per desobediència.