El Govern adverteix que portarà al jutjat l'aplicació del pin parental

El Govern va advertir que respondrà «amb contundència» davant el pin parental o qualsevol actuació que vulneri els drets dels menors i va anunciar que recorrerà per la via administrativa o judicial les mesures que en aquest sentit adoptin PP, Vox i Ciutadans on governin. Així ho va dir la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, després de la reunió del Consell de Ministres, on es va decidir enviar un requeriment al Govern de Múrcia perquè retiri el pin parental inclòs en les instruccions d'aquest curs (publicades l'agost) i que estableix que els pares han de donar la seva autorització prèvia i expressa davant activitats impartides per persones alienes al centre.

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, i la d'Igualtat, Irene Montero, van expressar el seu rebuig al pin parental –una exigència de Vox en la negociació dels pressupostos autonòmics–, que van qualificar de «censura educativa». «Vulnera el dret fonamental dels nens a ser educats. És un instrument de censura educativa que no podem tolerar a les nostres escoles», va emfatitzar Celaá.

Per la seva banda, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va anunciar que sol·licitarà la seva compareixença a la Comissió de seguiment del Pacte d'Estat contra la violència masclista en considerar que el pin parental suposa «una clara ruptura» del mateix, ja que inclou l'educació «afectiva-sexual». «Els fills i filles de pares i mares masclistes tenen el mateix dret a ser educats en valors igualitaris, en llibertat i en feminisme, d'estimar a qui vulguin i quan vulguin», va manifestar Montero.

La norma de Múrcia respon a la proposta electoral de Vox perquè «els pares tinguin llibertat per escollir l'educació dels seus fills i es necessiti el seu consentiment exprés per a qualsevol activitat amb continguts de valors ètics, socials, cívics morals o sexuals». Va ser una de les exigències de Vox en els acords de govern amb PP i Ciutadans a Múrcia, on dijous a la nit les tres formacions van arribar un acord sobre els pressupostos i mantenir l'actual pin parental establert a principi de curs en una instrucció educativa i, per tant, amb menys exigències que el proposat pel partit d'Abascal.

Vox va insistir que el pin parental serà necessari als centres de Múrcia i Andalusia.