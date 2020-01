Iglesias avança al mes de març la renovació de la direcció de Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar la convocatòria de la tercera assemblea ciutadana de Podem per al mes de març, un congrés en què les bases estan cridades a renovar per quatre anys tota la direcció, inclosa la secretaria general, en la qual vol romandre.

«És més necessari que mai posar el nostre partit a treballar. Per això, després d'haver parlat amb les secretaries d'organització i cercles, els he traslladat la proposta de celebrar el març una nova assemblea ciutadana de Podem», va assegurar Iglesias davant la direcció del partit, tot anunciant que serà «un honor» presentar-se com a candidat a la reelecció.

Fonts de Podem van assenyalar que, a diferència del que va succeir en els dos congressos anteriors, en aquesta ocasió l'assemblea ciutadana no se celebrarà al Palau de Vistalegre de Madrid, encara que el nom amb què es coneix aquest congrés al qual estan cridats a participar tots els inscrits sigui Vistalegre III.

Així, en el dia en què es complia el sisè aniversari de la fundació de Podem, i ja com a vicepresident, Pablo Iglesias va anunciar davant el màxim òrgan de direcció entre assemblees la seva intenció de celebrar el congrés abans del previst. Tenia de termini fins al febrer del 2021 per convocar aquesta cimera, però aquest moviment li permet revalidar el seu càrrec en el moment més àlgid de la seva carrera i sense oposició interna real.