La incertesa sobre l'explosió de Tarragona aboca a una vaga al sector petroquímic

Les incògnites que persisteixen sobre la causa de l'accident d'IQOXE a Tarragona i la gestió dels plans de protecció han portat els sindicats a convocar una vaga a tot el sector químic de la província, mentre que el Govern impulsa la revisió de les mesures de seguretat i salut laboral.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra prossegueixen les seves investigacions per esbrinar les causes de l'explosió, que ha provocat 3 morts i set ferits, en el marc de les diligències obertes pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona i que, si es constatés alguna negligència per part de l'empresa, podrien seguir el seu curs per almenys dos delictes d'homicidi imprudent.

El sindicat CCOO, majoritari en el sector químic, ha anunciat per a la primera quinzena de febrer la vaga general de 24 hores al sector de la petroquímica de Tarragona com a resposta al greu accident, aturada a la qual preveu que se sumarà també UGT. La vaga afectarà tant els treballadors de les empreses principals dels polígons de Tarragona com els de les auxiliars, un sector que dona feina a unes 35.000 persones a Catalunya. La mobilització, a la qual es cridarà a participar també la població, servirà als sindicats per exigir a les administracions i les patronals que garanteixin la seguretat dels treballadors del sector, així com de la ciutadania, a més de reclamar que es posi fi a la precarietat laboral.

Després de reunir-se aquest divendres a Tarragona amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, CCOO i UGT van expressar el seu malestar per la falta d'interès que detecten en la presa de decisions per garantir aquesta seguretat i han exigit una revisió «efectiva» dels plans i protocols tant interns com externs.

CCOO va recordar que en l'últim any i mig ha denunciat la manca de coordinació de les activitats de prevenció, els incompliments dels protocols i els plans d'emergència de les empreses, així com les «deficiències» del Pla d'Emergència del Sector Químic (Plaseqcat). Per la seva banda, UGT ha apuntat que el 2019 ja va alertar de «la situació de descontrol i la falta d'informació tant de treballadors com de la resta de la ciutadania», arran de dos accidents greus en empreses químiques del Camp de Tarragona.

El conseller de Treball, que també es va reunir, per separat, amb les patronals del sector químic, va recollir el guant i va convocar sindicats i empreses a participar en una reunió conjunta per revisar les mesures en matèria de seguretat i salut laboral en les empreses del complex petroquímic. Tant El Homrani com la titular d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, van demanar «prudència» i «rigor» a l'hora de fer hipòtesis sobre la causa de l'accident d'IQOXE. Chacón va assegurar que la química tenia els plans de seguretat industrial «actualitzats» i en les inspeccions que s'havien fet regularment no es va registrar cap incident.

Després d'avisar que la investigació d'Inspecció de Treball serà «llarga i complexa», El Homrani va arribar a desvincular les sancions imposades (tres per assumptes de seguretat i salut laboral, i un per condicions de treball) de l'accident en assegurar que «els expedients eren greus però no eren situacions que poguessin comportar el que ha passat».

Per la seva banda, el conseller delegat d'IQOXE, José Luis Morlanes, va descartar ahir que l'accident es produís per un error humà i va rebutjar que l'empresa treballés al màxim de la seva capacitat de producció i les acusacions de precarització laboral.