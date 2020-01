JxCat demana un mediador a les negociacions amb l'Estat

El president del grup parlamentari de JxCat al Parlament, Albert Batet, va assenyalar ahir que «hi ha poc marge per a l'optimisme» després de la reunió entre partits i Govern celebrada ahir a la Generalitat i va demanar la figura d'un «mediador» en la negociació entre els governs català i espanyol.

Sergi Sabrià (ERC) va fer prèviament una crida a «aprofitar aquesta oportunitat» de diàleg entre governs a la taula de negociació fruit de l'acord d'investidura assolit pel PSOE i ERC. Una oportunitat, va dir, perquè tots dos executius parlin «de tu a tu, de subjecte polític a subjecte polític», i abordin el conflicte català.

Batet, en roda de premsa, va contestar que si la reunió d'ahir ha de ser «l'avantsala de la taula de diàleg que podria existir per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya» hi ha «poc marge per a l'optimisme».

Batet va anar més enllà i va sostenir que la taula catalana de partits d'ahir a la tarda «no pot condicionar la negociació amb l'Estat» perquè el PSC i els comuns «formen part del Govern espa-nyol».

És en aquest context que va reclamar que en la pròxima reunió entre el president català, Quim Torra, i el de Govern, Pedro Sánchez, «es pugui establir un marc de condicions i garanties» que inclourien «un mediador». Es tracta, per a JxCat, d'«una figura importantíssima per establir un marc de garanties entre el Govern espanyol i el Govern», ja que, segons va indicar Batet, «l'experiència» obliga a exigir aquestes garanties.

Així i tot, va celebrar que s'hagi arribat a un consens en la taula sobre l'existència d'un «conflicte polític» entre Catalunya i la resta d'Espanya i que tots consideren el diàleg com una via per solucionar-ho.

Sobre l'avançament electoral demanat pels comuns, El president del grup de JxCat al Parlament va assenyalar que Torra «ha deixat molt clar que no té intenció de convocar eleccions».