Londres no deportarà els comunitaris automàticament després del Brexit

Els comunitaris que no s'hagin acollit al programa de sol·licitud d'assentament permanent al Regne Unit de cara al Brexit abans del termini límit del 30 de juny del 2021 no seran deportats automàticament, segons va aclarir un portaveu del Govern britànic. Aquesta confirmació de Downing Street –residència i despatx oficial del primer ministre, Boris Johnson– arriba arran de les declaracions fetes dijous a Londres pel coordinador per al Brexit del Parlament Europeu, Guy Verhofstadt, que va explicar que ha rebut garanties en aquest sentit per part de l'Executiu.

Segons el programa d'assentament, els ciutadans de països comunitaris que resideixen al Regne Unit han de sol·licitar l'anomenat «estatut d'assentat» per tal d'obtenir l'autorització del Govern per seguir vivint i treballant al país després de la sortida britànica de la UE el proper dia 31. Fins a la data, el nombre de sol·licitants ha arribat als 2,7 milions, segons les últimes dades oficials divulgades per l'Oficina Nacional d'Estadístiques (ONS). D'aquests, gairebé 2,5 milions de comunitaris ja han estat autoritzats a continuar residint al país després de materialitzar-se la sortida, i sis persones amb historial delictiu han vist rebutjades les seves peticions.

En una entrevista radiofònica, Verhofstadt va assenyalar que considera que aquells ciutadans que no compleixin el termini límit per tenir els seus documents en regla podran intentar sol·licitar l'estatus d'«assentat» més endavant si «presenten proves que expliquin per què no els va resultar possible fer-ho seguint el procés normal». Pel que fa a aquest punt, va assegurar que «no hi haurà cap deportació automàtica».

Les seves declaracions contrasten amb les fetes l'octubre passat pel secretari d'Estat britànic d'Interior, Brandon Lewis, a un diari alemany, on va advertir que una vegada complert el termini límit, «si els comunitaris en aquell moment no s'han registrat i no tenen una raó adequada per no haver-ho fet, llavors s'han d'aplicar les regles d'immigració».

El coordinador del Brexit també va revelar que li havien notificat que l'Executiu de Londres estudia la possibilitat que els ciutadans de la UE que visquin en aquest país després de la desconnexió amb el bloc europeu puguin tenir un document imprès amb el qual provar el seu estatus legal.

En tot cas, el Regne Unit encara ha de negociar els detalls de la seva relació futura amb la Unió Europea un cop s'hagi consumat la seva sortida del bloc el 31 de gener. Els drets dels ciutadans ja van ser un dels temes centrals en les negociacions de l'Acord de Retirada.