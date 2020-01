Moren dos germans, de 8 i 5 anys, després de ser atropellats per un autobús a Navarra

Una nena de vuit anys i el seu germà de cinc han mort després de que un autobús que va perdre el control va envestir el vehicle en el qual es trobaven aquest divendres a Estella-Lizarra (Navarra). La seva mare es troba en estat greu.

La petita, de vuit anys, va morir a l'acte i el seu germà de cinc anys va morir unes hores més tard en el Complex Hospitalari de Navarra a què va ser traslladat, juntament amb la seva mare de 41 anys, que presenta ferides de gravetat.

El vehicle en què viatjava aquesta família d'Ayegui es dirigia cap a la seva localitat, pròxima a Estella-Lizarra, quan es va produir l'accident. En el succés, a més va resultar ferida greu E.G.S.M., de 34 anys i veïna d'Estella-Lizarra que va ser atropellada per l'autobús i traslladada a l'Hospital García Orcoyen.

El conductor de l'autobús, M.L.R, de 36 anys i veí de Pamplona, ??va resultar il·lès i l'usuari B.M.M., de 17 anys i veí de Yerri, ha resultat ferit lleu, sent traslladat a el mateix hospital.

Segons detalla la Brigada d'Atestats i Investigació de la Policia Foral, l'accident de circulació va passar a les 20:02 hores al carrer Carlos VII i va consistir en sortida de via pel marge dret, amb posterior xoc contra elements fixos de la via, d'un autobús de la Estellesa.

Posteriorment es va produir la col·lisió per l'envestida de l'autobús sobre un turisme, en el qual viatjava la família d'Ayegui, i el xoc de dos vehicles contra elements fixos de la via. Finalment es va produir l'atropellament a una dona per part de l'autobús i un xoc múltiple d'aquest contra set vehicles estacionats, el que va ocasionar quantiosos danys materials.

Sis patrulles de la Policia Foral i dues de la Policia Municipal d'Estella van regular la circulació i la Brigada d'Atestats es va fer càrrec de la instrucció de diligències a jutjat, així com dotacions de Bombers de tasques de rescat dels accidentats i de neteja de la calçada.

El centre de coordinació d'emergències de SOS Navarra ha enviat a l'equip mèdic de guàrdia, dues ambulàncies medicalitzades i dues convencionals, així com un equip de psicòlegs que han atès a persones que han patit crisis nervioses.