Protecció Civil activa l'alerta per vent a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte l'alerta del pla Ventcat per la previsió de vents de més de 72 quilòmetres per hora a Catalunya.

En un tuit que ha recollit Europa Press, ha detallat que les ventades es concentraran a la part nord-est de Catalunya a partir de diumenge al matí i ha demanat "molta prudència" en desplaçaments i activitats a l'aire lliure.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat també en un tuit que diumenge arribarà "la primera fase del temporal" amb nevades, ventades i fort onatge.

El Meteocat ha emès avisos de neu al sud de Catalunya a partir dels 900 metres d'altitud, vent a l'est de més de 20 metres per segon i per mal estat del mar, amb onades de més de 2,5 metres.

També ha avisat que dilluns la neu afectarà a la zona nord-est de Catalunya, a cotes a partir d'entre 100 i 300 metres, i amb una previsió que el gruix de neu sigui "important" a l'interior de Girona i al nord de Barcelona.

A més, el Meteocat ha avisat d'un temporal marítim dilluns, amb onades que poden superar els set metres d'alçada.

Entre dilluns i dimarts preveu que les pluges al nord-est puguin acumular més de 100 mil·límetres en 24 hores, i continuaran les ventades.